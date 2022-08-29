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فنون ومشاهير

فيديو من التاريخ لنادين الراسي وشقيقها الرّاحل.. شاهدوا نظرات الحب!

Lebanon 24
29-08-2022 | 16:19
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للممثلة نادين الراسي مع شقيقها الراحل جورج الراسي الذي توفي، السبت، إثر حادث سير مروع على الطريق الدولية بين لبنان وسوريا في منطقة المصنع الحدودية.
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ويظهر الفيديو لحظات تأدية الأخوين الراسي أغنية "إنت الحب" على المسرح، وذلك وسط انسجام كبير بين الطّرفين على وقع تصفيق الجمهور.
 
ووري جثمان الراحل جورج الراسي الثرى، اليوم الإثنين، وذلك بعد تشييعه في مأتمٍ مهيب بمنطقة مستيتا في جبيل. 
  
وحمل الأهالي النعش على أكتافهم، كما تمّ نثر الأرز والورود عليه تعبيراً عن الحزن والالم على فراق الفنان الراحل. 
 
 
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