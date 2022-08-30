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فنون ومشاهير

بعد قوله "نفسيتها محمضة".. هكذا ردّت ميريام فارس على فارس كرم

Lebanon 24
30-08-2022 | 05:00
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أعربت الفنانة ميريام فارس عن استيائها من تصريحات الفنان فارس كرم، بعد إلغاء حفلهما المشترك في موسم جدة مؤخرا.

وقالت ميريام فارس في مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي المذاع عبر تليفزيون دبي: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة".
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وأضافت: لم أتوقع ما قاله هذا الشخص، لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى.
 
وتعود المشكلة إلى اعتراض فارس كرم على بوستر الحفل الذي تم إلغاؤه، بسبب صغر حجم صورته بالمقارنة بصورة ميريام فارس، وأيضا تغيير ملامح وجهه نتيجة استخدام برنامج فوتوشوب. 
 
(في الفن)
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