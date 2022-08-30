جيسيكا عازار تحتفل بعيد ميلاد ابن زوجها.. والجمهور: "كتير عقلك كبير" شاهدوا الفيديو

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه المذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار وهي تحتفل بعيد ميلاد ابن زوجها رجل الأعمال محمد صوفان.

وظهر صوفان إلى جانب ابنه الذي يحتفل بعيد ميلاده، ولفت المتابعون قالب الحلوى المميز الذي صمم للمناسبة.

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A post shared by Jessica Azar Fans (@jessicaazarworld)





وقد أثارت خطوة جيسيكا إعجاب عدد كبير من المتابعين، وعلق بعضهم قائلاً: "بتستاهلي كل خير"، و"كتير عقلك كبير".

يُذكر ان صوفان كان متزوجا قبل اقترانه بجيسيكا.