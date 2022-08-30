صرخة مدويّة من رامي عياش في عزاء جورج الراسي... هذا ما قاله

شنّ النجم رامي عياش هجوماً لاذعاً على المسؤولين اللبنانيين، في أول ردّ فعل له على هذه الخسارة التي أوجعت كل الشعب.



وحمّل السياسيين في لبنان مسؤولية وفاة جورج والكثير من الشبان الذين يرحلون في حوادث سير، بسبب سوء الطرقات وفقدان أبسط أمور السلامة المرورية.

Advertisement

وقال: "هول الحرامية بلبنان هول المسؤولين من 40 سنة لا اهتموا بطرقاته ولا بشي سرقة سرقة سرقة، شي كثير بزعل".



وأضاف: "أنا ما بحب احكي بشكل سيء عن لبنان، بس كل يوم عم نموت على الطرقات مية موتة، كل يوم اولادنا بخطر مستقبلهن بخطر وبدفعونا ميكانيك ومعاينة والسيارات بتتكسر على الطرقات ويا ريت الشعب اللبناني قام شي مرة على هالأمور على أمل انه يكون جورج عبرة لبعض المسؤولين ليتحركوا ويغيروا شي ويهتموا بحياتنا ومستقبلنا".