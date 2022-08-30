Advertisement

فنون ومشاهير

صرخة مدويّة من رامي عياش في عزاء جورج الراسي... هذا ما قاله

Lebanon 24
30-08-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-985613-637974549261407237.jpg
Doc-P-985613-637974549261407237.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ النجم رامي عياش هجوماً لاذعاً على المسؤولين اللبنانيين، في أول ردّ فعل له على هذه الخسارة التي أوجعت كل الشعب.

وحمّل السياسيين في لبنان مسؤولية وفاة جورج والكثير من الشبان الذين يرحلون في حوادث سير، بسبب سوء الطرقات وفقدان أبسط أمور السلامة المرورية.
Advertisement
 
وقال: "هول الحرامية بلبنان هول المسؤولين من 40 سنة لا اهتموا بطرقاته ولا بشي سرقة سرقة سرقة، شي كثير بزعل".

وأضاف: "أنا ما بحب احكي بشكل سيء عن لبنان، بس كل يوم عم نموت على الطرقات مية موتة، كل يوم اولادنا بخطر مستقبلهن بخطر وبدفعونا ميكانيك ومعاينة والسيارات بتتكسر على الطرقات ويا ريت الشعب اللبناني قام شي مرة على هالأمور على أمل انه يكون جورج عبرة لبعض المسؤولين ليتحركوا ويغيروا شي ويهتموا بحياتنا ومستقبلنا".
 

فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-08-30
14:00 | 2022-08-30
09:10 | 2022-08-30
08:50 | 2022-08-30
08:00 | 2022-08-30
05:59 | 2022-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website