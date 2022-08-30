اعلامي شهير يفجّر مفاجأة حول وفاة سعاد حسني ويكشف السبب الحقيقي (فيديو)

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فجّر الإعلامي مفيد فوزي مفاجأة كبيرة تتعلق بالفنانة الراحلة "سندريلا الشاشة العربية" سعاد حسني، حيث أكد وجود شبهة جنائية في وفاتها، وأنها توفيت نتيجة تناولها للمهدئات العصبية.وقال الإعلامي خلال لقائه في برنامج "العنيدة" المذاع على قناة "الشمس" رداً على سؤال مقدّمة البرنامج: "صححي معلوماتك وسيبك من الاتهامات... سكوتلانديارد أعظم بوليس في العالم نفت إنها قتلت... وبالتالي نحن مع الذين يوثقون الأمور من جانبهم وإلا الأمور "حتبقى سداح مداح".ورداً على سؤال عن خيانته للأمانة لسر عبدالحليم حافظ حول زواجه من الفنانة الراحلة سعاد حسني، قال: "لا أبداً ماعتقدش إنه اعتبر ده سر"، مشيراً إلى أنه في أحد اللقاءات مع الراحلة سعاد حسني سألها: علاقتك بعبد الحليم حافظ إيه؟ قالتلي "رعاية مطلقة"، واصفاً أن ذلك الرد معناه أنها في رقبته ومسؤولة منه.