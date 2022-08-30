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فنون ومشاهير

هذه حالة ابن الفنان الراحل جورج الراسي.. عمته نادين تتحدث بحرقة عنه (فيديو)

Lebanon 24
30-08-2022 | 23:42
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كشفت الممثلة نادين الراسي عن حالة "جو" إبن شقيقها الوحيد الراحل الفنان جورج الراسي والطريقة التي شرحوا له عن خبر رحيل والده.

 

وفي لقاء قصير مع برنامج Et بالعربي بدت نادين عاجزة أمام هول المصيبة ولا تدري كيف تتعامل مع الأمر وقالت: "إبن جورج حالياً مع والدته، خبرناه وقولناله مع انه جو دايما بيتغزل بوالده وبقلوا انت قلبي يا جورج انت عيوني يا جورج اذا بصرلك شي انا بموت، قلناله انه صار بالسما".

 

وأضافت: "بس هالشي منيح!؟ الصبي بحاجة لطبيب نفسي ومعالج ليفهم الوضع يعني شو بدي قلوا انه جبناك يا عمتو على بلد ما بتعرف فيها أي ساعة بتموت".

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A post shared by ET بالعربي (@etbilarabi)


 
 
 

وكان  الراسي قد توفي السبت الماضي، إثر تعرضه لحادث سير مروع إثر اصطدام سيارته بحاجز اسمنتي وسطي في النقطة الفاصلة على طريق المصنع، وكان برفقته في السيارة منسقة أعماله زينة المرعبي والتي توفيت هي الأخرى في نفس الحادث.

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