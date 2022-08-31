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فنون ومشاهير

"جورج كان سعيدا في التابوت".. تصريح جديد لنادين الراسي يُدمي القلوب (فيديو)

Lebanon 24
31-08-2022 | 03:17
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ذكرت الممثلة نادين الراسي تفاصيل جديدة تتعلق بشقيقها الفنان الراحل جورج الراسي الذي تمت مراسم دفته الإثنين الماضي بمشاركة المئات من اللبنانيين.

 

وقالت الراسي في تصريحات لبرنامج "عرب وود" إن التابوت الذي وضع به جورج لم يسعه بسبب السعادة العارمة التي كان بها، مشيرة إلى أن أسرتها قررت أن تُلبسه بدلة بدلا من أن يتم تكفينه، وكانت تشعر بأن شقيقها يرغب بأن يغني وهو بالنعش.

 

وتابعت: "جورج أكتافه كانوا ضيقين على التابوت، لأن الدنيا كلها ما كانت سيعاه، وكان لابس بدلة كتير حلوة، وحياة ولادي لو بتحطوا المايكرفون في إيده تحسه بده يغني".

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ولفتت نادين إلى انها تعاني بعد وفاة شقيقها جورج، بأن إيمانها ضعف شيئًا ما، داعية الله أن يقويها ويمنحها القوة لتخطي هذه الأزمة، قائلة: "بدعي الله يقوي لي إيماني، لأن بقالي 3 أيام إيماني مش صح، يا رب رجع لي إيماني بسرعة، لتخليني أتقبل ما حدث، ولو جورج زعلك بمرة، أنا اللي قلتله يعمل هيك، دخيلك استقبله بملكوتك".

(فوشيا)

 

 

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