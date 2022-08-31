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فنون ومشاهير
صورة إعلامي شهير في المستشفى تثير الجدل.. هل اصيب بالسرطان مرة ثانية؟
Lebanon 24
31-08-2022
|
08:00
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أثارت صورة للإعلامي شريف مدكور، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر فيها بملابس المستشفى الكثير من الجدل وإطلاق الأخبار عن إصابته بالسرطان للمرة الثانية بعدما أعلن منذ فترة تعافيه من المرض الخبيث.
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وكشف شريف في تصريحات صحافية حقيقة تلك الأخبار حيث أكد أنه بخير لكنه اعتاد على إجراء الفحوص الدورية ليطمئن على صحته، إذ قال: "أنا كل فترة بروح أكشف وأطمن على صحتي كإجراء روتيني، عشان أتأكد إن مفيش حاجة جديدة أو شيء ظاهر عليا والحمد لله أنا بخير".
وكان شريف قد نشر صورة عبر حسابه الخاص في "فيسبوك"، بدا فيها بملابس المستشفى وعلّق عليها قائلاً: "عملت النهادرة إجراء طبي والحمد لله كله تمام نعمة وفضل وعايز أشكر دكتوري لأنه طبيب منظار عظيم".
المصدر: لها
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