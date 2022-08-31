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فنون ومشاهير
نجل الفنان الشهير يكشف تطورات حالة والده الصحية
Lebanon 24
31-08-2022
|
11:00
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كشف أحمد نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خضوعه لعملية جراحية إثر تعرضه لوعكة صحية قبل أشهر عدة.
وقال أحمد أبو زهرة في تصريحات صحافية، إن والده يتمتع حالياً بصحة جيدة، وبدأ في ممارسة حياته الطبيعية، مشيراً إلى أنه بات يتناول الطعام بسهولة ولا يحتاج إلى تلقيه من خلال بعض الأنابيب الاصطناعية.
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وحرص نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على شكر كل من تابع الحالة الصحية لوالده، مطالباً محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، ورؤيته على شاشات السينما والتلفزيون مرة أخرى.
وفي جانب آخر، قدّم أحمد أبو زهرة أخيراً الشكر للصفحات التي أعادت نشر تكريم والده من جانب "شركة ديزني" بعد تأدية صوت "سكار" في الفيلم العالمي "الأسد الملك" وإرسال ضعف أجره له مرة أخرى تقديراً لعطاءاته.
المصدر: لها
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