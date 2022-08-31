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فنون ومشاهير

ما العادة التي قطعها براد بيت من أجل الشعور بالسعادة؟

Lebanon 24
31-08-2022 | 14:00
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رغم المزاعم، التي قالت إن النجم الأميركي براد بيت يفكر في الاعتزال، فإن النجم بالتأكيد لا يفكر في الأمر قريباً، فهو لا يزال يبدو في أوج عطائه وشبابه، ولاتزال عضلاته مفتولة. 
ولكي يبدو جيدًا في الـ58 من عمره، يجب أن يكون لدى بيت بعض الأسرار في جعبته، أحد الأشياء التي عرفناها بالفعل، هو أن النجم بات لا يدخن، وأقلع عن هذه العادة نهائياً خلال فترة "الوباء"، حيث إنه، وبحسب التقارير، اعتاد أن يشرب سيجارة مع قهوته كل صباح، لكن تلك الأيام ولت. 
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وبلا شك، إن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يكون له الكثير من الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين النوم، وفقدان الوزن، وتحسين الحالة المزاجية والإنتاجية، وهو إحدى أفضل الطرق للعيش لفترة أطول، لأن التدخين يمكن أن يسبب أمراض القلب، والتهاب الشعب الهوائية، والربو وتسوس الأسنان والتجاعيد، وحتى زيادة خطر الإصابة بالسرطان. 
لذلك، لم يكن الأمر بالمستغرب إذن أن يدعي بيت، في خطاب قبول جوائز المجلس الوطني للمراجعة لعام 2020 الذي ألقاه، أنه أكثر سعادة من أي وقت مضى، منذ أن توقف عن تلك العادة. 
وكان براد بيت قد قال، في وقت سابق من هذا العام، في مقابلة صريحة مع مجلة "جي كيو"، إنه توقف عن التدخين بعد محاربة الإدمان معظم حياته. 
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، وتحديداً بعد انفصاله عن زوجته الممثلة الأميركية أنجلينا جولي، أخذ على عاتقه التركيز على صحته. 
أما بالنسبة للعادات الجيدة التي يتبعها النجم للحفاظ على صحته، فبراد بيت من محبي شاي الماتشا، وعصير التوت البري، والمياه الغازية، ويقوم بممارسة التمارين الرياضية والقتالية، ومنها فنون الدفاع عن النفس، المعروفة أيضاً باسم "اليوغا للقتال". 
المصدر: زهرة
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