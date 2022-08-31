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فنون ومشاهير

"اللي استحوا ماتوا".. سجال كبير بين ميريام فارس وفارس كرم: "رح خلّيك عبرة"

Lebanon 24
31-08-2022 | 11:20
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رد الفنان فارس كرم على هجوم الفنانة ميريام فارس عبر تغريدة له عبر حسابه على تويتر، جاء فيها: 
 
"بحب ذكرِك ايام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح
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صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا.."
 
 
وجاء الرد سريعاً من ميريام، وقالت في تغريدة لها على "تويتر": 
 
شكلك ما تحمّلت الحقيقة..
بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها
 
 
وكان كرم قد هاجم فارس، في لقاء تلفزيوني ردا على سؤال صحفي حول بوستر حفلة السعودية التي تم إلغاؤها منذ ما يقارب الشهر، ليأتي الرد من فارس وقالت في لقاء مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي": "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب عن جد عيب".
 
وأضافت: "كانت فكرتي عنه مختلفة، وسألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم علي، وكان الرد أنه بيعرف، بدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".
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