صاحبة الحنجرة الأوبرالية.. تانيا قسيس: هذه خلطتي

كتبت "الشرق الأوسط":

تلمح السوبرانو اللبنانية تانيا قسيس ظل الصدفة وهي تخطّ طريقها. كانت في الخامسة عشرة حين تلقتها شِباك الفن. نادته للمرة الأولى من وراء باب غرفتها يوم بدأت تدندن من دون صوت أغنيات على مسرح متخَّيل في رأسها. آنذاك؛ راحت المراهقة العاشقة تجترح مخرجاً للفت نظر شاب لم يأبه لخفقانها. خجلها المسيطر فرض إجراءات استثنائية؛ كأن تتصرف كنجمة أمام المرآة وهو يتراءى لها بين الجمهور يطلق علامات الإعجاب واللهفة.

من دروس البيانو في تلك السن، ولد اكتشاف اسمه تانيا قسيس صاحبة الحنجرة الأوبرالية. تنبهت معلمتها إلى امتلاكها صوتاً يمكن بصقله كسب التألق. أسرت لها حينها برغبتها في الالتحاق بتلامذة يتلقون صفوف الأوبرا الكلاسيكية بعدما جذبتها أصواتهم الصادحة في المكان. لاحقاً، أخبرت المعلمة الأهل عن موهبة الابنة، فأصيبوا بدهشة: «كيف ومتى حصل ذلك؟»؛ إذ إنها في المنزل لم تصدح يوماً بأغنية خارج الهمسات غير المسموعة للحبيب القاسي. حفلها الأول في سن السادسة عشرة داخل كنيسة مجاورة شكل شرارة الانطلاق الجدي. هناك؛ استفزتها أصداء الحاضرين: «رائعة؛ لكن عليك العمل على صوتك». قررت الاجتهاد لئلا تسمع مجدداً ملاحظة تسببت لها بأزمة يومها.

أمام المصريين، غنت للمرة الثانية. تذكر في عام 2019 حين غنت بحضور رئيس البلاد لافتتاح المسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية. طعم المرة الثانية، قبل أيام، كان مختلفاً، فتقول: «أسعدني ترك بصمة في مصر، أنا التي أراني جديدة على الأرض وناسها. التأثر يولده الجمهور وحجم المسارح. إلى العدد المكتمل؛ فوجئت بالمصريين يحفظون أغنياتي ويرددونها بفرح. هذا حفلي الجماهيري الأول بعد 3 سنوات توقفت فيها تقريباً عن إحياء الحفلات بأمر من (كوفيد). حفل (مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في القاهرة) حفر داخلي الكثير، وأكد لي تقدير الآخرين فني».

حين بدأت دراسة الموسيقى، دفعها امتلاكها القدرة على الغناء بطبقة الصوت الأعلى عند النساء إلى التخصص في الدروس الأوبرالية أساساً يمكن البناء عليه. «أعطتني الأوبرا مجالاً لأطلق صوتي. جعلتني أشعر بالأفق الأوسع».

ثم أدركت أن حد النفس بالأوبرا سيزج بها في نمط الغناء الكلاسيكي وحده دون سائر الأنماط، «وهذا ما لم أرده». تكمل أنها اجتهدت لدمج الخلفية الأوبرالية بالفن الغنائي الشعبي: «عملت بكثافة على صقل صوتي، فأنقله من جو الكلاسيك إلى المزاج الشعبي بما يبقي على هويتي الفنية. لم يكن سهلاً الدمج بين تقنيات صوتية أوبرالية وما صممت على تقديمه. أغني بلمسة اكتسبتها من الأوبرا؛ وهذه خلطتي».

هل على الفن أن يكون رسالة؟ نسأل من اشتهرت بالغناء للسلام والعيش المشترك. تحيده عما يمكن اعتباره «لازماً» أو «ضرورة»، فهو في نظرها محاكاة للمشاعر: «إن لمسني موضوع، أغنه. ليس بدافع نشر الرسائل، بل لرغبتي في ذلك. على الفنان ترك بصمة والتحرك في هذا الاتجاه. أينما أشعر بصناعة الفارق، أقدم نفسي في الفن. الإحساس والبصمة هما ما ينطوي عليهما مفهومي للرسالة».