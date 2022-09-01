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فنون ومشاهير

بدت بحالة يُرثى لها: طليقة الراحل جورج الراسي في أول ظهور علني لها.. ماذا قالت؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-09-2022 | 00:20
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ظهرت جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج حاتم للمرة الأولى في فيديو ظهرت فيه بحالة حزن شديد وذلك لتوضيح سبب عدم حضورها الدفن.

 

وأشارت جويل في الفيديو الذي نشرته "الجرس" إلى أنها اليوم مكسورة ومهزومة ومقهورة، وانها خسرت حب حياتها والد ابنها وانها تحاول ان تستوعب ما حصل.

 

وجددت التأكيد بأنها لم تحضر مراسم الدفن لأن أهلها لم يسمحوا لها بذلك كي لا تنهار، هي ترفض ان تقوم ببروباغندا وليس هذا هدفها خاصة وانها بعيدة عن أجواء الفن ووسائل التواصل.

 

وشددت على انها موجوعة وطلبت من الناس الذين يتكلمون عن وفاة طليقها عدم إهانتها أو نسج تخيلات وذلك إكراماً لروح جورج الراسي، ورأفة بابنه جو.

 

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المصدر: "رصد" لبنان 24
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