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فنون ومشاهير

إيبيزا جمعتهما... هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمهندسة شابة؟ (صور)

Lebanon 24
01-09-2022 | 05:00
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إنشغل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ببعض الأخبار التي انتشرت مؤخراً، وأفادت بأن علاقة عاطفية تجمع بين المهندسة المصرية دينا أيمن برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

فقد شاركت أيمن صورة لها عبر صفحتها الخاصة على "إنستاغرام"، وظهر خاتم كبير في إصبعها، وعلقت على الصورة بالقول: "وعسى القادم كله خير، وعسى الله أن يَهبنا أعظم مما حَلِمنا به".
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وإثر انتشار هذه الصورة، اعتبر البعض أن  المهندسة المصرية الشابة تعلن بشكل غير مباشر عن ارتباطها بأبو هشيمة الذي انفصل مؤخراً عن الممثلة ياسمين صبري.

وازدادت تكهنات المتابعين بعدما نشر أبو هشيمة صورة عبر "إنستاغرام" وخلفه جزيرة إيبيزا الإسبانية، وهي الخلفية ذاتها التي ظهرت في صورة دينا أيمن.
 


إلا أن المفاجئ هو أن دينا حذفت الصورة من حسابها بعد يومين من انتشار تكهنات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن آخر ظهور لأبو هشيمة كان برفقة رجل الأعمال المصري محمد زكي حيث التقى الثنائي في جزيرة إيبيزا، بالتزامن مع زيارة دينا أيمن المكان نفسه، الأمر الذي أثار الجدل بشأن حقيقة العلاقة بينهما.

كما لاحظ المتابعون أن أحمد أبو هشيمة قام بمتابعة صفحة دينا أيمن الشخصية عبر "إنستاغرام" وسجّل إعجابه بأكثر من صورة قامت بنشرها.
المصدر: ليالينا
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