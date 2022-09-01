إيبيزا جمعتهما... هل ارتبط أحمد أبو هشيمة بمهندسة شابة؟ (صور)

إنشغل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي ببعض الأخبار التي انتشرت مؤخراً، وأفادت بأن علاقة عاطفية تجمع بين المهندسة المصرية دينا أيمن برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.



فقد شاركت أيمن صورة لها عبر صفحتها الخاصة على "إنستاغرام"، وظهر خاتم كبير في إصبعها، وعلقت على الصورة بالقول: "وعسى القادم كله خير، وعسى الله أن يَهبنا أعظم مما حَلِمنا به".

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وإثر انتشار هذه الصورة، اعتبر البعض أن المهندسة المصرية الشابة تعلن بشكل غير مباشر عن ارتباطها بأبو هشيمة الذي انفصل مؤخراً عن الممثلة ياسمين صبري.



وازدادت تكهنات المتابعين بعدما نشر أبو هشيمة صورة عبر "إنستاغرام" وخلفه جزيرة إيبيزا الإسبانية، وهي الخلفية ذاتها التي ظهرت في صورة دينا أيمن. وإثر انتشار هذه الصورة، اعتبر البعض أن المهندسة المصرية الشابة تعلن بشكل غير مباشر عن ارتباطها بأبو هشيمة الذي انفصل مؤخراً عن الممثلة ياسمين صبري.وازدادت تكهنات المتابعين بعدما نشر أبو هشيمة صورة عبر "إنستاغرام" وخلفه جزيرة إيبيزا الإسبانية، وهي الخلفية ذاتها التي ظهرت في صورة دينا أيمن.