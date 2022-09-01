لن تصدّقوا ماذا يربطها بمعمّر القذافي... من هي حبيبة ليوناردو دي كابريو الجديدة؟

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أفادت وسائل إعلام أجنبية بأن النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو بدأ منذ شهرين بمواعدة عارضة الأزياء الروسية ماريا بيريغوفا، بعد 4 أشهر من إنفصاله عن حبيبته عارضة الأزياء والممثلة الأميركية من أصل أرجنتيني كاميلا موروني.إلا أن المفاجأة التي أحدثت بلبلة في صفوف المتابعين تكمن في أن بيريغوفا، حبيبة دي كابريو الجديدة، هي طليقة رجل الأعمال الليبي أحمد مسعود عبد الحافظ، حفيد الفريق أول مسعود عبد الحافظ، الشهير بأنه كان "اليد اليمنى" للعقيد الليبي معمر القذافي.وأوضحت التقارير الأجنبية أن دي كابريو البالغ من العمر 47 عاماً، انفصل منذ بضعة أشهر عن موروني البالغة من العمر 25 عاماً بعد علاقة حبّ دامت 4 أعوام، وبدأ منذ شهرين بمواعدة بيريغوفا البالغة من العمر 22 عاماً.وقد ظهر دي كابريو وبيريغوفا معاً بين مشاهير خلال احتفال في منتجع St Tropez بالجنوب الفرنسي.