Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إعلان إعلامية شهيرة أنها مُختفية منذ 25 تموز.. هذا ما نشرته الفنانة اللبنانية على حسابها (صورة)

Lebanon 24
01-09-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-986374-637976258911827519.png
Doc-P-986374-637976258911827519.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة دينا حايك صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام لوالدها الراحل وعلقت عليها بالقول: "صارو سنتين يا عمري …. اشتقتلك يا بيي يا روحي … نفسك بالسما".

 

Advertisement

A post shared by Dina Hayek (@dinahayekofficial)


 

وكانت الاعلامية نضال الاحمدية أعلنت منذ فترة خبر اختفاء حايك ما أقلق جمهور الأخيرة.

 

ونشرت الاحمدية على حسابها عبر فيسبوك، صورة لحايك، ارفقتها بالتعليق التالي: "دينا حايك من 25 تموز مختفية وبطلبها تلفون وما بترد! يعني في شي.. قلبي هيك بيقول".

وأضافت: "الله يحميها ويبعتلا السلامة والرحمة والعافية.. وإنتو معي اطلبولا الخير من رب العالمين".

 

 

وجاء منشور دينا ليؤكد انها بخير ما طمأن المتابعين.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:11 | 2022-09-01
06:51 | 2022-09-01
06:26 | 2022-09-01
05:00 | 2022-09-01
04:25 | 2022-09-01
04:07 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website