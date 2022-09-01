بعد إعلان إعلامية شهيرة أنها مُختفية منذ 25 تموز.. هذا ما نشرته الفنانة اللبنانية على حسابها (صورة)

نشرت الفنانة دينا حايك صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام لوالدها الراحل وعلقت عليها بالقول: "صارو سنتين يا عمري …. اشتقتلك يا بيي يا روحي … نفسك بالسما".

وكانت الاعلامية نضال الاحمدية أعلنت منذ فترة خبر اختفاء حايك ما أقلق جمهور الأخيرة.

ونشرت الاحمدية على حسابها عبر فيسبوك، صورة لحايك، ارفقتها بالتعليق التالي: "دينا حايك من 25 تموز مختفية وبطلبها تلفون وما بترد! يعني في شي.. قلبي هيك بيقول".

وأضافت: "الله يحميها ويبعتلا السلامة والرحمة والعافية.. وإنتو معي اطلبولا الخير من رب العالمين".

وجاء منشور دينا ليؤكد انها بخير ما طمأن المتابعين.