وفاة فنان عربي بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل معه (صورة)

توفي الفنان والمذيع المصري أمين العسال، نجل الفنانة سهير طه حسين، عقب وعكة صحية أصابته أخيراً وأدخلته المستشفى في الأيام الماضية.

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وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية تعليقاً على صورة الفنان الراحل: "شايفين الضحكه دي.. مافارقتوش لحظة رغم إنه وارث جينات ضعف في الأوردة والأوعية الدموية، وضغط وسكر ومشاكل في القلب، وكان كل شوية يدخل مستشفيات يعمل عمليات تسليك أوردة وبايباس وبلاوي زرقا".

وأضاف: "من يوم ما عرفته، مفيش سنة ما دخلش فيها المستشفى مرتين تلاتة بين الحياة والموت، ده غير طبعا مشاكل في شغله ومشاكل شخصية، ومع ذلك كان دايما لاممنا حواليه بالضحكة دي.. أخف روح شوفتها في حياتي، وأمرض جسم شوفته في حياتي، اختلفوا معاه كتير لكن لازم يبكوا على فراقه".

وتابع مكرم: "عرفتوا ليه التايم لاين مليان بحبايبه.. لأنه كان شعلة محبة وروح حلوة وأخوة وصداقة.. لأنه لن يجود الزمن بمثله، لأنه بكل بساطة.. أمين العسال".

(لها)