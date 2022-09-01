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فنون ومشاهير

تسريب بصوت فارس كرم يشعل الخلاف مع ميريام فارس.. هذا ما قاله بعد الالفاظ النابية

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:00
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زاد تسريب صوتي بلسان الفنان اللبناني فارس كرم حدة الأزمة مع مواطنته الفنانة ميريام فارس، بعد كشف أن الأخيرة رفضت غناء الفنانة التونسية لطيفة في حفلة لها خلال موسم جدة من تنظيم "هيئة الترفيه السعودية".
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وقال كرم: "تيّست ما بدها لطيفة بدها تشيل لطيفة وانا ما اخدت ولا عطيت قلت انا بطيخ يكسر بعضه". وتابع: "نزلتلي الصورة صغرتلي ياها ولوقتلي تمي وعملت الاعلان على صفحتها وانا ما رديت ولا كلمة، ورجعت حزفت الإعلان وأنا ولا كلمة".

وأضاف: "وعملت مقابلة بتقول انو هي ما خصها وقال هيئة الترفيه في السعودية هي لي بتقرر، شاعتها قلت نفسيتها محمضة، ردت عليي وهلق أنا عم رد عليها".
 
ودخل الفنان وائل جسار على خط الخلاف المتصاعد بحدة بين مواطنيه فارس كرم وميريام فارس، بعد مس الأخير النجمة بشرفها على حد تعبيرها.

وقال وائل في لقاء مصور مع برنامج "ذا إنسايدر بالعربي": "مش الصورة هي اللي تكبرك، لكن لما يكون عندك تاريخ يحكي عنك، بالتالي المفروض يكون في شوية تميز".

وأضاف: "لما فنان يشوف فنان آخر عنده تاريخه، المفروض يقول بينه وبين نفسه مش مظبوط تكون الصورة بنفس الحجم، ولكن بالنسبة لإلي أنا ما عندي مشكلة".

وعلّق كرم على تصريحات فارس لبرنامج "إينسايدر بالعربي" قائلاً: "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا".

وردّت فارس بدورها في حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "شكلك ما تحمّلت الحقيقة.. بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها".
المصدر: لها
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