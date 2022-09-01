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فنون ومشاهير
نانسي عجرم إلى السعودية مرّة جديدة
Lebanon 24
01-09-2022
|
14:00
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تصدرت الفنانة نانسي عجرم تريند تويتر خلال الأيام الماضية بعد حفلها الغنائي الضخم في جونية والذي حمل شعار "نحنا لبنان " لترسل رسالة بهجة وحب سعادة لكل الشعب اللبناني.
كليب جديد
ومازالت نانسي تحصد نجاح أغنيتها الأخيرة "عيشها بعافية " والتي جمعتها بمروان بابلو في دويتو مفاجىء للجمهور كحملة إعلانية لإحدى الشركات المصرية، وبمجرد طرح الأغنية حققت ملايين المشاهدات التي جعلتها تتصدر المنافسة في كثير من المنصات الغنائية، وقد علمت نواعم ان نانسي تستعد لتصوير كليبها الغنائي الجديد وهو أغنية "حبك سفاح " والذي أجلته أكثر من مرة، على أن تتولى إخراجه ليلى كنعان والتي إختارت منطقة الكرنتينا في لبنان لتصوير مشاهد الكليب.
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حفل آخر
وبالنسبة للنجاح الضخم الذي حققه حفلات نانسي عجرم بالمملكة العربية السعودية، علمت نواعم أنه من المقرر أن تحيي نانسي حفلاً جديداً في السعودية خلال الشهر القادم .
جدير بالذكر أن نانسي أحيت حفلها الغنائي في السعودية خلال الأيام الماضية برفقة الدي جي مارشملو لتكون المرة الأولى التي تجمعهما خشبة مسرح واحد بعد نجاحهما في تقديم أقوى تعاون فني لعام 2022 بأغنية صحصح.
المصدر: نواعم
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