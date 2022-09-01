مذيعة تركت الإعلام وقرّرت الغناء... من هي؟ (صورة)

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"كتبنا غياب" هو اسم الأغنية الأولى للمذيعة التونسية ليلى شندول، التي تركت مجال الإعلام واتجهت للغناء واختارت اللهجة المصرية لتفتتح بها مشوارها الفني الجديد.وصورت شندول "كليب" الأغنية الذي أخرجه اللبناني زياد خوري، وطرحته عبر قناة الشركة المنتجة على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مؤمن راجح وألحان بصي وتوزيع ماريو جميل.وعن توقعاتها بالنجاح في مجال الغناء في ظل المنافسة مع مطربين آخرين، قالت شندول: "بالنسبة لي، طالما أنني أركز في عملي وطموحي، فالنجاح لن يكون صعبا حتى رغم المنافسة الشديدة".ولم تُخف إعجابها بمطربين عرب، حيث أضافت: " أحب فيروز جدا، وكذلك أحب نجاة الصغيرة وشيرين عبد الوهاب، ومن الرجال أحب عمرو دياب وتامر حسني، ومعجبة بنجاحهم ومشوراهم".كما تحدثت عن سبب اختيارها للهجة المصرية لتكون أولى أغنياتها بها، قائلة: "أنا مقيمة في مصر حاليا، وأحببت أن تكون أولى أغنياتي التي ستقدمني للجمهور المصري عبر لهجته".وتابعت: "لكن فيما بعد سأغني باللهجة التونسية واللبنانية واللهجات الخليجية أيضا، لأنمي تسعى لتحقيق النجاح في جميع الدول العربية وأن يصل صوتي للعالم كله".