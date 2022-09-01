Advertisement

فنون ومشاهير

مصور شهير يفضح بيكيه.. هذا ما فعله بشاكيرا منذ زمن

Lebanon 24
01-09-2022 | 10:17
A-
A+
Doc-P-986480-637976453768813839.jpg
Doc-P-986480-637976453768813839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رغم هدوء الأخبار، المرتبطة بعلاقة نجم كرة القدم العالمي جيرارد بيكيه، والمطربة الكولومبية من اصل لبناني شاكيرا، بعد فترة من الوقت على إعلانهما الانفصال بشكل رسمي، فإن مصوراً إسبانياً شهيراً أعاد القضية للواجهة بتصريحات مفاجئة، أكد خلالها أن بيكيه اعتاد خيانة شاكيرا منذ عدة سنوات.
Advertisement

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات المصور جوردي مارتن، التي قال فيها إنه يعرف علاقة  المطربة الكولومبية، ولاعب برشلونة منذ أن بدأت عام 2010، مؤكداً متابعته لكل تفاصيل هذه العلاقة، إذ قال: "لقد تخصصت دائمًا عندما يتعلق الأمر بهما".

وقال الصحافي الإسباني، في برنامج "RCN Mundo"، وفق ما نقلت "ماركا"، إنه نبه المغنية الكولومبية أكثر من مرة إلى أن صديقها كان يخونها، مشيراً إلى أن خيانة بيكيه لها بدأت منذ عام 2016.

  وحسب ما نقلت "ماركا"، فقد حذر المصور شاكيرا من هذه الخيانات، وطلب منها الانتباه لتصرفات بيكيه؛ كونه كان يخونها منذ زمن، مؤكداً مساندته لشاكيرا وعداءه لبيكيه منذ سنوات طويلة، واصفاً علاقته مع اللاعب الإسباني بأنها "علاقة غير سارة".

  وأكمل المصور واصفاً شاكيرا بأنها ضحية هذه العلاقة، وتعرضت للخداع، لكنها لا تستحق ذلك كونها شخصية  رائعة، وتركت حياتها كاملة، وجاءت إلى إسبانيا من أجل بيكيه، الذي خانها.

 ووصف المصور الإسباني انفصال الثنائي بالخبر المؤلم للغاية، خاصة تجاه شاكيرا، فقد تركها بيكيه محطمة عاطفياً.

  ومؤخراً، ظهر اللاعب الإسباني رفقة صديقته الجديدة الشابة كلارا شيا، رغم تأكيد الأنباء التي قالت إنه على اتفاق مع شاكيرا بعدم الظهور علناً لكليهما مع أي شخص يكون أحدهما على علاقة معه لمدة عام من تاريخ الانفصال.
 
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:20 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-09-01
13:47 | 2022-09-01
11:00 | 2022-09-01
10:11 | 2022-09-01
08:00 | 2022-09-01
07:11 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website