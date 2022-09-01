مصور شهير يفضح بيكيه.. هذا ما فعله بشاكيرا منذ زمن

Advertisement

رغم هدوء الأخبار، المرتبطة بعلاقة نجم كرة القدم العالمي جيرارد بيكيه، والمطربة الكولومبية من اصل لبناني شاكيرا، بعد فترة من الوقت على إعلانهما الانفصال بشكل رسمي، فإن مصوراً إسبانياً شهيراً أعاد القضية للواجهة بتصريحات مفاجئة، أكد خلالها أن بيكيه اعتاد خيانة شاكيرا منذ عدة سنوات.وفي التفاصيل، نقلت صحيفة ماركا الإسبانية تصريحات المصور جوردي مارتن، التي قال فيها إنه يعرف علاقة المطربة الكولومبية، ولاعب برشلونة منذ أن بدأت عام 2010، مؤكداً متابعته لكل تفاصيل هذه العلاقة، إذ قال: "لقد تخصصت دائمًا عندما يتعلق الأمر بهما".وقال الصحافي الإسباني، في برنامج "RCN Mundo"، وفق ما نقلت "ماركا"، إنه نبه المغنية الكولومبية أكثر من مرة إلى أن صديقها كان يخونها، مشيراً إلى أن خيانة بيكيه لها بدأت منذ عام 2016.وحسب ما نقلت "ماركا"، فقد حذر المصور شاكيرا من هذه الخيانات، وطلب منها الانتباه لتصرفات بيكيه؛ كونه كان يخونها منذ زمن، مؤكداً مساندته لشاكيرا وعداءه لبيكيه منذ سنوات طويلة، واصفاً علاقته مع اللاعب الإسباني بأنها "علاقة غير سارة".وأكمل المصور واصفاً شاكيرا بأنها ضحية هذه العلاقة، وتعرضت للخداع، لكنها لا تستحق ذلك كونها شخصية رائعة، وتركت حياتها كاملة، وجاءت إلى إسبانيا من أجل بيكيه، الذي خانها.ووصف المصور الإسباني انفصال الثنائي بالخبر المؤلم للغاية، خاصة تجاه شاكيرا، فقد تركها بيكيه محطمة عاطفياً.ومؤخراً، ظهر اللاعب الإسباني رفقة صديقته الجديدة الشابة كلارا شيا، رغم تأكيد الأنباء التي قالت إنه على اتفاق مع شاكيرا بعدم الظهور علناً لكليهما مع أي شخص يكون أحدهما على علاقة معه لمدة عام من تاريخ الانفصال.