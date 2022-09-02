إعلامي لبناني ينجو من حريق داخل منزله.. ويحذر من قنابل موقوتة! (فيديو)

نجا الإعلامي رجا ناصر الدين من حريق كاد يلتهم منزله وذلك بسبب بطاريات الـ UPS.

وقام ناصر الدين بنشر فيديو عبر حسابه الخاص على "انستغرام" ظهر فيه آثار الحريق داخل مطبخه.

وعلق رجا على الفيديو قائلاً: "هذا الفيديو في مطبخ منزلي بعد تعرضه لحريق بسبب بطاريات ups على الطاقة الشمسية، الحمد لله أنني نجوت من هذا الخطر المحدق. توخوا الحذر الشديد لأنها قنابل موقوتة في المنازل".