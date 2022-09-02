Advertisement

فنون ومشاهير

إعلامي لبناني ينجو من حريق داخل منزله.. ويحذر من قنابل موقوتة! (فيديو)

Lebanon 24
02-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-986676-637977064265175689.png
Doc-P-986676-637977064265175689.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نجا الإعلامي رجا ناصر الدين من حريق كاد يلتهم منزله وذلك بسبب بطاريات الـ UPS.

 

وقام ناصر الدين بنشر فيديو عبر حسابه الخاص على "انستغرام" ظهر فيه آثار الحريق داخل مطبخه.

 

وعلق رجا على الفيديو قائلاً: "هذا الفيديو في مطبخ منزلي بعد تعرضه لحريق بسبب بطاريات ups على الطاقة الشمسية، الحمد لله أنني نجوت من هذا الخطر المحدق. توخوا الحذر الشديد لأنها قنابل موقوتة في المنازل".

Advertisement

A post shared by Raja Nasser ElDin رجاناصرالدين (@rajanassereldin)


المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-09-02
04:55 | 2022-09-02
03:40 | 2022-09-02
03:02 | 2022-09-02
23:25 | 2022-09-01
16:00 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website