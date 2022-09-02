فيديو جديد يثير الجدل.. ليليان نمري وغنوة محمود يُطعمن نادين الراسي

أثار مقطع فيديو جديد للممثلة نادين الراسي جدلا بين المتابعين، ظهرت فيه أثناء تواجدها في منزل إحدى زميلتها الممثلات، بحضور ليليان نمري وغنوة محمود وشيرين أبو العز.

وظهرت نادين في الفيديو الذي شاركته الممثلة اللبنانية غنوة محمود عبر حسابها الخاص في "فيسبوك"، بينما كانت وزميلاتها يقمن بإطعامها وتقديم الماء لها والعناية بها.

وعلّقت غنوة محمود على الفيديو قائلة: "الله يقويكي حبيبة قلبي"، ليتم تداول المقطع بشكل كبير عبر مواقع التواصل.

ولم يلق المقطع المتداول لنادين استحسان العديد من المعلّقين، حيث رأى العديد أنه كان من الأجدر عدم نشر مثل هذه التفاصيل والاحتفاظ بخصوصيتها، فيما اعتبر البعض الآخر أن هناك مبالغة فيما يُنشر من مقاطع مصورة منذ وفاة جورج الراسي.

في المقابل، قدّم معلقون آخرون العزاء لنادين وأسرتها مرة أخرى، فيما أشاد طرف ثالث بمواساة صديقات نادين لها ووقوفهن معها في هذه الأزمة.

المصدر (فوشيا)