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فنون ومشاهير

مُجدداً لؤي علامة يُثير الجدل.. ظهر ببدلة من دون قميص وحذاء رياضي شاهدوا كيف بدا (صور)

Lebanon 24
02-09-2022 | 03:40
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نشر لؤي علامة ابن الفنان راغب علامة صورا جديدة عبر حسابه الخاص على انستغرام.

 

وظهر لؤي ببدلة باللون النبيذي من دون قميص تحتها ونسق معها حذاء رياضياً، وأثار الجدل من جديد.

 

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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)


 
 

وقد أثنى العديد من المتابعين على إطلالة لؤي الذي يعمل في مجال عرض الأزياء، في حين انتقد البعض الآخر الإطلالة.

 

يُذكر ان لؤي تعرّض في الفترة الأخيرة لانتقادات قاسية وذلك لظهوره بإطلالات وصفعا البعض بـ "الغريبة" وذلك خلال مشاركته في عروض أزياء عالمية.  

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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