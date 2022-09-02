زياد برجي يتحدى اليسا ويطرح "وبطير".. والأخيرة ترد!

طرح الفنان اللبناني زياد برجي أمس الخميس، فيديو كليب أغنية "وبطير"، وهي الاغنية عينها التي طرحتها اليسا مؤخراً بعنوان "انا وبس".

وبعد طرح الاغنية، غرّدت الفنانة اليسا على حسابها على "تويتر" قائلة: "كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي".

كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي 🤗 — Elissa (@elissakh) September 1, 2022 Advertisement

يذكر أن هذه الاغنية أدت لخلاف بين اليسا من جهة، والشاعر أحمد ماضي والفنان زياد برجي الذي لحّن الاغنية من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، تعرض زياد برجي للتهديد بالقتل بعد خلاف مع إليسا.