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فنون ومشاهير

زياد برجي يتحدى اليسا ويطرح "وبطير".. والأخيرة ترد!

Lebanon 24
02-09-2022 | 11:00
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طرح الفنان اللبناني زياد برجي أمس الخميس، فيديو كليب أغنية "وبطير"، وهي الاغنية عينها التي طرحتها اليسا مؤخراً بعنوان "انا وبس".

وبعد طرح الاغنية، غرّدت الفنانة اليسا على حسابها على "تويتر" قائلة: "كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي".

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يذكر أن هذه الاغنية أدت لخلاف بين اليسا من جهة، والشاعر أحمد ماضي والفنان زياد برجي الذي لحّن الاغنية من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، تعرض زياد برجي للتهديد بالقتل بعد خلاف مع إليسا.
 

وكانت قد أحيت إليسا قبل أيام حفلاً غنائياً جماهيرياً في كازينو لبنان إلى جانب النجم زياد برحي، وقبل بدء الحفل أجرى الإعلامي اللبناني فراس حليمة مقابلة معهما في الكواليس، حيث سأل الأولى عن ألبومها الغنائي الجديد فـ أشارت إلى أنها ستطلق أغنية منفردة في منتصف شهر آب الجاري.

وعندما همَّت لتفصح عن فريق عمل الأغنية، قالت:" الأغنية من كلمات" ومن ثم توقفت وأشارت بيدها لمواطنها وزميلها المطرب والملحن زياد برجي ليذكر الاسم، فـ أجاب:" من كلمات أحمد ماضي"، لتقاطعه إليسا وتشير إلى أن جديدها الغنائي من ألحان برجي.

وبعد الحفل أجرت الفنانة اللبنانية مقابلة أخرى، وذكرت خلالها تعاونها الجديد مع الشاعر أحمد ماضي والنجم زياد برجي مع الإشارة للأول بـ اسمه، ولكن وعلى ما يبدو لم يرى الشاعر الغنائي إلا المقابلة الأولى وعليه هاجمها في تغريدة مقتضبة، كتب فيها:" كل واحد بـ يعمل بـ أصله.. كرمال خيي زياد عطيتا الأغنية وكرمال خيي زياد ما رح رد عليها.. رح إترك الرد لضمير الناس".

وبعد هذا الخلاف، تلقى زياد برجي تهديدًا بالقتل، حيث وصله على هاتف ابنته البالغة من العمر 7 سنوات، من قبل مجهول قال إنه من جمهور الفنانة إليسا، وتوعده بقتله في حال طرح أغنية إليسا الجديدة "أنا وبس" بصوته، وذلك بعد إعلانه عن رغبته في غناء الأغنية التي هي من ألحانه، والسبب أنها كانت هدية لزوجته.

وقال زياد برجي إنه سيلجأ للقضاء اللبناني، وقدم بلاغا ضد مجهول، وأصر على طرح الأغنية بصوته رغم تأكيده أنه تلقى إنذارًا من الفنانة إليسا لمنعه من غناء "أنا وبس".
المصدر: الجديد
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