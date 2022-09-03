بعدما كشفت انها حملت منه قبل الزواج وشتمت والدها.. طليقة الراحل جورج الراسي تعتذر وتتوسل! (فيديو)

بعدما كشفت عن اتهامها بمقتل طليقها خلال عودته من حفله الأخير الذي أحياه في سوريا وانها حملت منه قبل الزواج وشتمت والدها، قامت عارضة الأزياء جويل حاتم طليقة الفنان الراحل جورج الراسي بالاعتذار.

وقالت جويل في تسجيل صوتي لـ "الجرس": "أعتذر من والدي الذي هو تاج رأسي عن كل ما قلته ولكنني انسانة مكسورة ومصدومة حتى ما قلته عن جورج ونادين وشقيقتي، ما أعيشه صعب جدا ولاسيما وانني بعيدة عن الأضواء منذ 5 سنوات". وأضافت: "انا تعبت وأطلب من الإعلام بعدم الاستثمار بوفاة جورج . وانا أحاول ان أبدو قوية من أجل ابني، وأي شخص آخر مكاني كان فقد عقله وأتوسل الله بأن يعطيني القوة".

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إلى ذلك، كتبت جويل في خاصية الستوري على "واتسآب": "كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر أوعا تفكرو بتأثرو عليي أو على بيي نحنا تخانقنا وأنا كنت بحالة عصبية الكل ضدي وكل مين عبيتهمني بالشواذ الحقيقة بدا تبين. وانا بدي اتواخذ من بيي الدكتور جو حاتم هو سامحني لأنو عارف قديش صعب موقفي وقديش عندو أدلة اني انظلمت وبكرا بيدوب التلج وببين المرج. وتابعت: "سامحني أبي أحبك كثيرا وأشكرك على مسامحتي".