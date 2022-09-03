برقصه الجريء وإطلالاته "الغريبة".. سعد لمجرد حديث المواقع شاهدوا الفيديو

أحدث النجم المغربي سعد لمجرد من خلال أغنيته المصرية الجديدة "الحلق" جدلاً واسعاً ليس فقط بالكلمات واللحن إنما أيضاً بملابسه في الكليب وحركاته الراقصة، ونجح في أن يحصل على أكثر من 800 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط بعد طرحها على اليوتيوب.

ولفت لمجرد الأنظار في كليب الأغنية بإطلالاته المختلفة، حيث ارتدى أكثر من جاكيت كاجوال بألون مختلفة، وحرص على تركها مفتوحة وهو عاري الصدر ونسق معها كل جاكيت بنطال جينز مختلف، وأضاف الى اطلالاتها كالعادة بعض الاكسسوارات التي تميّزه.

وكعادته اعتمد النجم المغربي على الإبهار البصري لناحية الألوان والرقصات والحركات التي قدمها في الكليب والتي تتماشى مع أجواء الأغنية الايقاعية السريعة وكلماتها المليئة بالغزل والدلع.

وقدم النجم المغربي الأغنية الرابعة في مسيرته الفنية باللهجة المصرية وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال حمداوي، وقد تم تصوير الكليب منذ حوالي شهرين مع المخرج اللبناني دان حداد.

(لها)