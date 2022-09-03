قريباً.. ديو غنائي يجمع رامي عياش وسيرين عبد النور

أجرى برنامج The insider بالعربي، لقاء مع الفنانين رامي عياش وسيرين عبد النور، وكان موضوع اللقاء عن المشاركة الثنائية بينهما في ديو غنائي.

وتحدث الثنائي عن علاقة الصداقة القوية بينهما، وأن كل منهما يحب الثاني أكثر.

وفي هذ السياق، قالت سيرين: "كل شي معقول، بس بموضوع المحبة لرامي من زمان، لما تكون المحبة من زمان بتصير تزيد تزيد".

وأكد عياش أنهما مسبقين النية بالعمل معاً في أغنية تجمعهما، حيث قال: "احنا من زمان بدنا نجتمع إن كان بالتمثيل أو إن كان بالأغاني، هلأ اجتمعنا بالتمثيل، soon بالأغاني إذا الله راد".

وأشاد عياش بالتزام سيرين بمواعيد التصوير. فيما رأت سيرين أن الإعادة في التصوير لم يكن شيئاً خاطئاً إنما بها إفادة مع كل مرة تعيد التصوير بها، ولتصل للإفادة تجادل كثيراً أثناء التصوير وتنتقد حتى تقتنع فتقنع جمهورها.

وعن إهدار الوقت في التصوير، كشف الثنائي أن رامي هو من يضيع وقتاً أكثر خلال تصوير المشاهد.

وقال رامي انه يحب ذلك، لأنه من الممكن أن يمازح أثناء التصوير.

تجدر الإشارة الى أن عياش وسيرين عبد النور، اجتمعا في مسلسل "العين بالعين" والذي كشفت منصة شاهد vip عن الملصق الدعائي الأول له عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" والذي تم عرضه 21 من آب الشهر السابق.

المصدر: نواعم