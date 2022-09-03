آخرهم دنيا بطمة.. مشاهير انفصلوا في 2022

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لم تسر الرياح كما تشتهي سفن بعض نجوم الوسط الفني، حيث أسدل عام 2022 الستار على الحياة الزوجية، وأعادهم إلى العزوبية مرة أخرى. بعض هذه الانفصالات شكل صدمة للجمهور والبعض الآخر كان متوقعاً. لذا، إليكم أبرز حالات انفصال النجوم في 2022.1 . دنيا بطمة ومحمد التركبعدما أيام من تداول أخبار طلاق الفنانة المغربية دنيا بطمة، وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، خرج الأخير مؤكداً الانفصال بعد زيجة استمرت أكثر من 10 سنوات، وذلك بسبب عدم استطاعة الزوجين تجاوز الصعوبات التي يواجهانها مؤخراً.2 . سيلفستر ستالون وجينيفر فلافينوأثناء تداول أخبار طلاق دنيا بطمة ومحمد الترك، انتشرت تقارير تفيد بانفصال الثنائي سيلفستر ستالون وجينيفر فلافين، بعد زواج دام لمدة 25 عاماً، وأثمر إنجاب 3 فتيات، وقد تقدمت الزوجة بطلب الطلاق في محكمة مقاطعة بالم بيتش بفلوريدا.3. ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمةأثارت النجمة المصرية، ياسمين صبري، الجدل حول طلاقها من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وأكد الثنائي الخبر بطريقة غير مباشرة عبر حسابيهما على موقع "إنستغرام"، دون الخوض في تفاصيل حياتهما الشخصية، لكن خلال الأيام الماضية انتشرت الأقاويل حول عودتهما مرة أخرى.4. سولاف فواخرجي ووائل رمضانمن أشهر حالات الطلاق في الوسط الفني التي شكلت صدمة للجمهور، حيث أعلنت سولاف فواخرجي انفصالها عن زوجها وائل رمضان بعد زواج دام أكثر من 23 عاماً، إلا أنهما لايزال يعبران عن حبهما وتقديرهما لبعضهما، رغم قرار الفراق.5. زينة مكيبعد أشهر قليلة من الزواج، أعلنت النجمة اللبنانية زينة مكي عن طلاقها من زوجها الملحن اللبناني نبيل خوري، وذلك بعدما حذفت صورهما معاً من حسابها على موقع "إنستغرام"، وفي ظهور إعلامي أكدت الخبر، واعترفت بتسرعها في هذه الزيجة، إلا أنها لم تندم مطلقاً على التجربة.