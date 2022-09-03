لم يتمالك دموعه على المسرح.. فنان لبناني شهير يبكي متأثرا برحيل جورج الراسي (صور)

أحيا النجم وائل جسار احتفالية حفل ختام مهرجان رأس الحكمة في الساحل الشمالي.



ورغم حالة البهجة التي أشاعها جسار بين الجمهور طوال تواجده على خشبة المسرح، إلا أنه أجهش بالبكاء وانهمرت دموعه خلال تقديمه أغنية "خليني ذكرى"، والتي غناها تأثراً بصديقه الفنان الراحل جورج الراسي.

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