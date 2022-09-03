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فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تحتفل بعمادة ابنها في قبرص.. واعلامي مشهور العراب! (صور)

Lebanon 24
03-09-2022 | 23:00
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احتفلت النجمة اللبنانية سابين بعمادة ابنها الياس في قبرص، بحضور حشد من الأهل والاصدقاء.
ونشر الاعلامي جورج عيد، الذي كان عراب الطفل، مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع فايسبوك.
يشار الى زوج النجمة سابين هو شقيق الاعلامي عيد.
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جورج عيد

سابين

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