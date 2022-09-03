فنانة لبنانية تحتفل بعمادة ابنها في قبرص.. واعلامي مشهور العراب! (صور)

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احتفلت النجمة اللبنانية سابين بعمادة ابنها الياس في قبرص، بحضور حشد من الأهل والاصدقاء.ونشر الاعلامي جورج عيد، الذي كان عراب الطفل، مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع فايسبوك.يشار الى زوج النجمة سابين هو شقيق الاعلامي عيد.