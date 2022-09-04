كارلا حداد تستمتع وإبنتها ليا ببحر اليونان! (صورة)

تُمضي مقدّمة البرامج كارلا حداد عطلتها الصيفيّة برفة إبنتها ليا أبو جودة في اليونان، وقد نشرت للمناسبة صورة تجمعهما، وهما تمارسان هواية السباحة، فيما قامت ليا بمعانقتها.

Advertisement