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فنون ومشاهير
كارلا حداد تستمتع وإبنتها ليا ببحر اليونان! (صورة)
Lebanon 24
04-09-2022
|
02:00
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تُمضي مقدّمة البرامج كارلا حداد عطلتها الصيفيّة برفة إبنتها ليا أبو جودة في اليونان، وقد نشرت للمناسبة صورة تجمعهما، وهما تمارسان هواية السباحة، فيما قامت ليا بمعانقتها.
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