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فنون ومشاهير

هجوم على محمد عطية بعد تصريحاته عن الزواج

Lebanon 24
04-09-2022 | 08:00
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حالة من الغضب انتابت عدداً كبيراً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد التصريحات التي أدلى بها الفنان محمد عطية حول الزواج، وشن الكثيرون حملة هجوم قاسية ضده.

وقال عطية، في لقاء تلفزيوني إن "هناك الكثير من الأمور في الحياة الدينية صعب أن يتقبلها مثل تعدد الزوجات"، مشيرًا إلى "أنه مع فكرة المساكنة والزواج دون عقد، حتى يتأكد الطرفان من أنهما متوافقان جنسيًا ثم يقدمان على خطوة الزواج".
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(لها)
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