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فنون ومشاهير

بعد غياب عن الشاشة مذيعة الـ"أم تي في" السابقة برفقة إبنها الشاب... كهذا أصبحت! (صور)

Lebanon 24
04-09-2022 | 01:35
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نشرت مذيعة البرنامج الصباحي السابقة في الـ"أم تي في" رولا صفا، صورا عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي برفقة إبنها كريم، وشقيقها حسن، من داخل أحد المطاعم.

والجدير بالذكر أن رولا تركت ال"أم تي في" منذ سنوات قليلة.
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لاولا صفا

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