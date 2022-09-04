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فنون ومشاهير
وفاة فناة شهير عن 82 عاماً بعد نقله للمستشفى... من هو؟ (صورة)
Lebanon 24
04-09-2022
|
02:29
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توفي الفنان المغربي فتح الله لمغاري، عن عمر ناهز 82 سنة في المستشفى العسكري في العاصمة الرباط، إثر نوبة قلبية حادة.
وقال مصدر إن فتح الله لمغاري نقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، منذ أسبوع بعد تعرضه لوعكة صحية، توفي على إثرها.
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وفتح الله لمغاري من مواليد سنة 1940 بمدينة فاس، وهو ملحن وكاتب كلمات أغان ومغن، وواحد من رواد ومؤسسي الأغنية المغربية، ويعرف على نطاق واسع بأغنيته الشهيرة "رجال الله".
كما قدم الراحل عددا من الأعمال الفنية التي لا يزال محبيه من الجمهور المغربي يتغنى بها ويرددها في كل الأماكن والأزمنة، وكان منها أغان كتب كلماتها فتح الله لمغاري من قبيل "الصنارة" و"مغيارة" و"محال ينساك البال" و"كأس البلار" و"ضاعت لي نوارة".
وتبقى من أشهر الأغاني الوطنية الخالدة لفتح الله لمغاري أغنية "نداء الحسن"، عقب الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء التي دعا إليه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1975.
(سكاي نيوز)
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