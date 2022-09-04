أصالة تواجه تسريب أغنيتها الجديدة بطريقة ذكية.. ماذا فعلت؟

كشفت النجمة أصالة عن الطريقة التي قررت اللجوء إليها لمواجهة تسريب أغنيتها الجديدة "جاب الله".

وأوضحت أصالة في تغريدة نشرتها على"تويتر" أن "فريق عمل الأغنية قرر عمل إيقاع جديد لها".

وكتبت في تغريدتها: "أغنية جديدة معناها ولحنها وطيابتها بعتقد كتير حتحبّوها.. إلها رقصة عندي مابدّي فيها حدا يصوّرني فيها طفوله بتطيّرني.. ( بعرف إنّها تسرّبت ولذلك عملنا إلها إيقاع جديد مُختلف لنفرق) عندي تحدّي مع واحد قريب، شو بتحسّوا أنا حبيت خليجي ولّا عربي؟".

وكان الملحن محمود الخيامي قد أكد خلال تصريحات لبرنامج ET بالعربي، تسريب أغنيته الجديدة التي لحنها للفنانة أصالة بعنوان "الله جاب"، وذلك قبل أسبوعين من طرحها رسمياً.

وقال الخيامي إنه شعر وكأن مجهوده ضاع هباءً، مضيفاً: "لاحظت من أسبوعين إن الأغنية بدأت تتسرب مع إننا كنا مستنيين الوقت المناسب لطرحها بشكل رسمي، وموضوع التسريب سبّب لنا توتر كبير، وأنا تأثرت جداً وحسيت إن مجهودنا ضاع لأننا تعبنا جداً في الأغنية من حيث التأليف والألحان والتوزيع.

وتابع: "كنا شغالين على الأغنية وبنعدل فيها ونعرضها على أصالة، وفجأة لقيت نسخة سيئة من الأغنية منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والنسخة دي قديمة قبل ما ننتهي من الأغنية ودا زعلني لأني بحرص أن الأغاني تنزل بشكل راقي وعلى أكمل وجه ولحد دلوقتي منعرفش مصدر التسريب".

ويذكر أن أغنية "جاب الله" من تأليف واحد وألحان محمود الخيامي ومن توزيع محمود الشاعري، ومن المقرر طرحها قريباً بنسختين إحداهما باللهجة الخليجية.

المصدر: لها