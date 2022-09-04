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فنون ومشاهير

راغب علامة يقود دراجة نارية في بيروت... وزوجته جيهان توثق اللحظة بالفيديو

Lebanon 24
04-09-2022 | 08:45
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نشرت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، فيديو عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" وهي تستقل الدراجة النارية برفقة زوجها في أحد شوارع بيروت. وأرفقت الفيديو بأغتية علامة "حبيبتنا بيروت". 
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