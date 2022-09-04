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فنون ومشاهير

دينا الشربيني تُحدث ضجة بأغنية "برج الحوت" (فيديو)

Lebanon 24
04-09-2022 | 10:47
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تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" الفنانة دينا الشربيني، يوم الخميس المقبل.

 
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ونشر الحساب الخاص بقنوات cbc، برومو الحلقة، وظهرت دينا وهي تتحدث عن العديد من الأسرار حول تجربتها أثناء إصابتها بفيروس كورونا، بجانب الحديث عن أزمتها مع المخرجة كاملة أبو ذكرى في مسلسل "زي الشمس"، الذي عرض عام 2019.

 

وقالت إنها أصيبت بفيروس كورونا أكثر من خمس مرات، مشيرةً إلى أن والدها مكث في المنزل لمدة سنتين بسبب انتشار فيروس كورونا، معلقة: "والدي في التوقيت ده عمري ما هنسى شكله".

 

وظهرت دينا خلال البرومو وهي تغني أغنية "أجمل عيون" والشهيرة بأغنية "برج الحوت"، التي طرحها عمرو دياب عام 2017، وحققت تفاعلاً كبيراً من الجمهور على السوشيال ميديا.

 

وعلق عدد من الجمهور على غناء دينا الشربيني أغنية "برج الحوت" والتي قيل إن عمرو دياب غناها خصيصاً لها، متسائلين عن السبب الذي دعاها لغنائها.

 

وكانت دينا الشربيني قد شاركت ضمن موسم الرياض في مسرحية "أحفاد ريّا وسكينة"، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا، وحظيت بعروض كاملة العدد، كما نافست موسم رمضان الماضي بمسلسل "المشوار"، والذي حقق نجاحاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي.

 
المصدر: cbc
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