كاظم الساهر يكشف اسمه الحقيقيّ (فيديو)

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كشف النّجم العراقيّ كاظم السّاهر اسمَه الحقيقيّ والسّبب الّذي جعله يختار اسمه الفني "الساهر".وفي مقابلةٍ، أوضح كاظم أنّ لقبَ "الساهر" أطلقه على نفسِه بسبب موقفٍ تعرّض فيه للتنمّر من قبل أحد الأشخاص في بداياته الفنيّة.وكشف السّاهر، واسمه الحقيقيّ كاظم جبار ابراهيم، أنّ الأغنية الأولى التي سجّلها كانت باسم كاظم جبار، وتعرّض بسببها للسخرية، قائلاً: "هناك شخص، وبشكلٍ استفزازيّ قال لي أنت كاظم جبار اسمك يصلح بيّاع عصير، فأجبته: إنّ ذلك يُشرّفني".وأضاف الساهر أنه عاد واختار اسم "كاظم الساهر"، علماً أنه لا يحب أن يسهر ولا علاقة لهذا الاسم بشخصيته.