Advertisement

فنون ومشاهير

كاظم الساهر يكشف اسمه الحقيقيّ (فيديو)

Lebanon 24
04-09-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-987395-637979274207224380.jpg
Doc-P-987395-637979274207224380.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف النّجم العراقيّ كاظم السّاهر اسمَه الحقيقيّ والسّبب الّذي جعله يختار اسمه الفني "الساهر".

وفي مقابلةٍ، أوضح كاظم أنّ لقبَ "الساهر" أطلقه على نفسِه بسبب موقفٍ تعرّض فيه للتنمّر من قبل أحد الأشخاص في بداياته الفنيّة.
Advertisement

وكشف السّاهر، واسمه الحقيقيّ كاظم جبار ابراهيم، أنّ الأغنية الأولى التي سجّلها كانت باسم كاظم جبار، وتعرّض بسببها للسخرية، قائلاً: "هناك شخص، وبشكلٍ استفزازيّ قال لي أنت كاظم جبار اسمك يصلح بيّاع عصير، فأجبته: إنّ ذلك يُشرّفني".

وأضاف الساهر أنه عاد واختار اسم "كاظم الساهر"، علماً أنه لا يحب أن يسهر ولا علاقة لهذا الاسم بشخصيته.
 



فنون ومشاهير

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:00 | 2022-09-05
16:00 | 2022-09-04
14:00 | 2022-09-04
11:00 | 2022-09-04
10:47 | 2022-09-04
10:24 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website