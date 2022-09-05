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فنون ومشاهير

لحظة محرجة لمحمد الترك... هكذا طرد من حفل زوجته دنيا بطمة (فيديو)

Lebanon 24
05-09-2022 | 05:00
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو اظهر طرد المنتج البحريني محمد الترك من حفل غنائي لزوجته الفنانة دنيا بطمة.

وبحسب الفيديوهات المتناقلة، حاول محمد مصالحة زوجته دنيا بعد ان كان قد اشار مؤخرا الى انفصاله عنها بسبب مشكلات بينهما كان سببها اشخاص مقربين.
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وظهر محمد في احد مقاطع الفيديو وهو يحمل باقة ورود،  كان ينوي على ما يبدو، تقديمها إلى دنيا ليصالحها بها، لكن الحراس منعوه من الدخول وقاموا بإخراجه من المكان. 

في المقابل، اكد بعض المتابعين ان دنيا رفضت الغناء في الحفل، إلى أن يتم طرد محمد حيث ظهرت في فيديوهات أخرى تخرج تحت حماية أمنية من أجل إحياء الحفل بعد طرد الترك من المكان.
 
المصدر: الجديد
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