ما مصير فيلم "رمسيس باريس" الذي تلعب بطولته هيفاء وهبي؟

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عادت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى القاهرة لاستئناف تصوير مشاهدها الأخيرة بفيلمها الجديد "رمسيس باريس"، بعد توقف عن التصوير فترة طويلة.ومن المقرر أن يتم استكمال التصوير بإحدى المناطق الشعبية القديمة بالقاهرة، ويتبقى لفريق العمل عشرة أيام فقط وتنتهى أسرة الفيلم من التصوير نهائياً.وبعد أسبوعين من انتهاء التصوير يدخل الفيلم مراحل المونتاج ليصبح جاهزاً للعرض أواخر العام الجاري، حسب التوقيت المتفق عليه من الجهة المنتجة.وتجمع المشاهد المتبقية النجمة هيفاء وهبي بكل من حمدي الميرغني ومحمود حافظ، على أن ينضم باقي الممثلين للتصوير تباعاً.