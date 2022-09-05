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فنون ومشاهير

بدا وكأنه يودع والدته للمرة الأخيرة.. فيديو جديد للراحل جورج الراسي ينتشر

Lebanon 24
05-09-2022 | 04:15
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الفنان الراحل جورج الراسي وهو يحضن والدته ويرقص معها.

 

وأفيد ان الفيديو التقط في آخر سهرة تواجد فيها الراحل مع أصدقائه وظهر وكأنه يودعهم ورقص طوال الوقت مع والدته وحملها وقبلها.

 

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A post shared by سفيرة الإتحاد الخليج العربي (@souher_hlaihel)


 
 

يُذكر ان الفنان جورج الراسي قضى في حادث سير مروع منذ أكثر من أسبوع على طريق المصنع وهو عائد من سوريا بعد إحيائه سهرة فنية هناك.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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