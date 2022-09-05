بدا وكأنه يودع والدته للمرة الأخيرة.. فيديو جديد للراحل جورج الراسي ينتشر

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الفنان الراحل جورج الراسي وهو يحضن والدته ويرقص معها.

وأفيد ان الفيديو التقط في آخر سهرة تواجد فيها الراحل مع أصدقائه وظهر وكأنه يودعهم ورقص طوال الوقت مع والدته وحملها وقبلها.

يُذكر ان الفنان جورج الراسي قضى في حادث سير مروع منذ أكثر من أسبوع على طريق المصنع وهو عائد من سوريا بعد إحيائه سهرة فنية هناك.