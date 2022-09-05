مسلسل "عمر" للراحل حاتم علي.. هل يتحول إلى رواية أدبية؟

Advertisement

كشف الكاتب والمؤرخ الأردني، الدكتور وليد سيف، عن نيته تحويل نص مسلسل "عمر"، للمخرج السوري الراحل حاتم علي، إلى دراما مكتوبة، ستصدر في كتاب متضمناً مجريات 17 حلقة من المسلسل الذي عرض قبل عشر سنوات.وقال سيف، في الندوة التكريمية، التي عقدها "معرض عمان الدولي للكتاب" في دورته الحادية والعشرين، تكريماً لمسيرته الأدبية، واختياره "شخصية المعرض الثقافية"، أنه يرغب بأن يتعرف القارئ إلى مفاصل العمل التلفزيوني، وطريقة عرض السيناريو، مؤكداً أنه يسعى لتأريخ المسلسل الذي تناول سيرة وحياة خليفة المسلمين الثاني، الصحابي عمر بن الخطاب، وما دار فيها من أحداث ومعارك، وما اشتهر عنه من صفات منذ أن كان صغيراً حتى توفي، وهو الدور الذي أداه الفنان السوري سامر إسماعيل.يأتي تحويل المسلسل إلى نص درامي ضمن مشروع أدبي كبير، يقوم فيه سيف حالياً، بتحويل أعماله التلفزيونية التي كتبها إلى نصوص روائية، فقد صدرت له خلال العامين الأخيرين رواية "مواعيد قرطبة"، المبنية على مسلسل "ربيع قرطبة"، و"النار والعنقاء" المبنية على مسلسل "صقر قريش"، الصادرة في جزأين، هما: "الرايات السود"، و"صقر قريش"، ورواية "الشاعر والملك" المبنية على مسلسل "طرفة بن العبد"، ويعمل سيف حالياً على رواية "ملوك الطوائف"، وأيضاً رواية "ملحمة الحب والرحيل"، التي تروي أحداث حرب البسوس.