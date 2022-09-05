توزيع مناديل "معلش" على الجمهور لمواجهة أغاني تامر عاشور في حفله بجدة (فيديو)

شهد حفل المطرب المصري تامر عاشور في جدة بالمملكة العربية السعودية، توزيع مناديل على الجمهور مدون عليها كلمة "معلش".

وتتسم أغاني وحفلات تامر عاشور بالطابع الحزين، وهو ما راعته الشركة المنظمة، فيما قال تامر عاشور لجمهوره: "جاهزين كله جنبه علبة المناديل".

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وخلال الحفل، قدم تامر عاشور باقة من أغانيه الحزينة، ومنها "هي الناس"، و"خليني في حضنك"، وغيرها من الأغاني الحزينة حول الفراق والوداع.

آخر ألبومات تامر عاشور هو "تيجي نتراهن"، وطرحه في كانون الثاني الماضي، وضم 10 أغنيات، وتعاون فيه مع عدد كبير من صناع الأغاني.

وفي وقت سابق، أعلن تامر عاشور استعداده لتقديم أغنية من ألحانه ستجمعه بالمطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وكشف عاشور في تصريحات تلفزيونية عن ملامح أغنيته الجديدة، مؤكدا أنها ستحمل الطابع الحزين الذي اشتهر به، وهي من ألحانه وكلمات أحمد المالكي وتوزيع نابلسي.

وتابع عاشور قائلاً: "الأغنية دراما جدًا لكن هتكون خطوة ناجحة لينا إحنا الاتنين، وإن شاء الله هتنزل بصوت الفنانة شيرين وبنتمنى أنها تكسر الدنيا".

المصدر: العين