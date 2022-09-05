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فنون ومشاهير

فنان شهير يستعرض وشما بإسم ابنته فاطمة (صورة)

Lebanon 24
05-09-2022 | 16:00
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أحيا الفنان محمد حماقي، حفلاً غنائياً حضره عدد كبير من الجمهور، في الساحل الشمالي.

واستعرض حماقي على خشبة المسرح، وشماً على ذراعه يحمل اسم ابنته فاطمة بالإنجليزية، ومد محمد حماقي ذراعه لكي يرى الجمهور الوشم الذي يحمل اسم ابنته موجهاً سؤالاً إلى الجمهور حول رأيهم فيه قائلاً: "إيه رأيكم باين ولا لا".
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المصدر: نواعم
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