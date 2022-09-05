فنان شهير يستعرض وشما بإسم ابنته فاطمة (صورة)

أحيا الفنان محمد حماقي، حفلاً غنائياً حضره عدد كبير من الجمهور، في الساحل الشمالي.



واستعرض حماقي على خشبة المسرح، وشماً على ذراعه يحمل اسم ابنته فاطمة بالإنجليزية، ومد محمد حماقي ذراعه لكي يرى الجمهور الوشم الذي يحمل اسم ابنته موجهاً سؤالاً إلى الجمهور حول رأيهم فيه قائلاً: "إيه رأيكم باين ولا لا".

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