سامر المصري مع زوجته في مهرجان فينيسيا: شكرا لكونك جزء أساسي من حياتي

وجه الفنان السوري سامر المصري، خطاب شكر وتقدير لزوجته نيفِيْن عزام، بعد مهرجان فينيسيا.

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وأكد المصري في رسالته أن زوجته امرأة حقيقية وقوية، حيث كانت بجانبه فِيْ جميع مراحل حياته.

ونشر بعض الصور التي جمعها مع زوجته نيفِيْن عزام من مدينة البندقية الإيطالية، وبعض الصور تخص مهرجان فِيْنيسيا السينمائي.

وعلق المصري "المرأة الحقيقية التي كانت بجانبي منذ الخطوة الأولى. شكرا لكونك جزء أساسي من حياتي".

اختارت زوجة الفنانة أن ترتدي فستان "فلو" طويل بأكَمْام مفتوحة باللون الأسود، مع تسريحة شعر بسيطة.

وبينما حرص المصري على الظهُور بشكل رسمي طويل، اختار بدلة سوداء لحضور الحفل، كاملة بقميص أبيض وربطة عَنّْق سوداء.

وكثرت التعليقات على منشور الفنانة السورية، مشيدة بعلاقة الثنائي، متمنياً لهما حياة سعيدة وسلمية واستمرار الصداقة والحب بينهما.

يشار إلَّى أن الفنان سامر المصري أعلن زواجه من نيفِيْن عزام عام 1996، بعد علاقة غرامية استمرت عدة أشهر، وأسفر زواجه عَنّْ ثلاثة أولاد هم عمر، ورد، وياسمين.