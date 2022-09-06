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فنون ومشاهير

تيم حسن وزينة مكي بلقطات حماسية في برومو جديد لفيلم "الهِيْبة" (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2022 | 11:00
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شوّق النجمان تيم حسن وزينة مكي، الجمهور بنشر برومو ترويجي جديد لفِيْلم "الهيبة"، على مواقع التواصل الاجتماعي.

 
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وظهرت مجموعة من أبطال الفِيْلم فِي البرومو الجديد، منهم الفنانة السورية منى واصف والفنان اللبناني علي رفِيْق أحمد، وكذلك الفنانة زينة مكي التي تصدرت دور المرأة فِيْ الفِيْلم، إلَّى جانب الفنان تيم حسن، الذي غنى خلال البرومو بعض العبارات الخاصة فِيْه اثناء خضوعه لعمليات هجومية خطيرة.

 

وأرفق حسن ومكي البرومو عبارة "فِيْلم الهِيْبة، من 29 أيلول، بجميع دور العرض".

 
 

وانهالت التعليقات على المنشورين من المتابعين المتحمسين على بداية عرض الفِيْلم، والاطلاع على أهم حقائقه، وكذلك معرفة نوع العلاقة التي ستوحد النجمة المرموقة بالفنانة مكي.

 
 

ومن أبرز الفنانين الذين تفاعلوا مع المطبوعات شكراً مرتجى وهِيْا مرعشلي وميهار خضور والإعلامية المصرية تيم زوجة وفاء الكيلاني.

 
 

وكان تيم حسن قد شارك فِيْ الحضور عبر مواقع التواصل، بملصق صورة لشخصيته فِيْ الفِيْلم، كنوع من الترويج للدور وبث الحماس بين متابعيه ومعجبيه.

 
 

وبحسب تصريحات سابقة للمخرج سامر البرقاوي، فإن الفِيْلم سيكون ختام مسلسل "الهِيْبة"، بفارق كبير بين الأجزاء الخمسة والفِيْلم، من حيث التسلسل الهرمي للأحداث وطبيعة الأدوار. الحفاظ على الهِيْكل الأساسي للسلسلة.

 
المصدر: العرب اليوم
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