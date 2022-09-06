في ذكرى "أربعين" وفاته.. هذا ما ستقوم به عائلة جورج الراسي

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أعلن الشاعر الغنائي، طوني أبي كرم، عن عمل غنائي منتظر للفنان الراحل جورج الراسي، سيبصر النور في "أربعين" وفاته.وقال أبي كرم، في تصريحات صحافية، إن الأغنية عبارة عن "ديو" غنائي، يجمع الفنان الراحل بشقيقته الممثلة نادين الراسي، مبيناً أنهما كانا قد وضعا صوتيهما على اللحن، إنما لم يتم استكمال العمل على الأغنية سابقاً بسبب انشغالات كل واحد منهما الفنية.وبحسب أبي كرم، تعود فكرة الأغنية المشتركة لجورج، الذي طلب منه كتابة نص غنائي يجمعه بنادين، دون أن يحدد فكرة الأغنية. وقال أبي كرم إنه رصد كل اللحظات، التي جمعت الشقيقين معاً منذ طفولتهما حتى صارت نادين شابة، لتترجم الأغنية معاني خوف الأخ على شقيقته، خاصة بعد انتقالها إلى مرحلة جديدة من حياتها بعد زواجها، لتنتهي الأغنية بمقطع "أنا لو كبرت ورحت بيت جديد/ رح يظلوا أهلي نور عنيا".وكان الراسي ومديرة أعماله قد لقيا حتفهما، على طريق منطقة المصنع الحدودية، إثر اصطدام سيارة الراسي بحاجز اسمنتي على الطريق العام، بعد ساعات من إحيائه حفلاً جماهيرياً في دمشق.