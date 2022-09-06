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فنون ومشاهير

أُصيبت بجلطة دماغية... شاهدوا ما حصل مع مذيعة مباشرة على الهواء! (فيديو)

Lebanon 24
06-09-2022 | 08:15
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خلال تقديمها لنشرة الأخبار، أصيبت المذيعة في قناة محليّة تابعة لـ"إن بي سي" جولي تشين بجلطة دماغية مباشرة على الهواء.
 
وكانت تشين تقرأ خبر إلغاء "ناسا" لعملية إطلاق صاروخ، عندما بدأت بالارتباك بشكل واضح وقامت بتكرار كلماتها.
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وبعد معاناتها لعدة ثوان، اعتذرت تشين للمشاهدين، قائلة "أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح"، وسرعان ما سلمت النشرة إلى مذيعة الأرصاد الجوية آني براون.
وتم نقل تشين إلى المستشفى، وقالت في أول منشور لها عبر "فيسبوك": "الأيام القليلة الماضية لا تزال غامضة بالنسبة لي، إلى حد ما، لكن أطبائي يعتقدون أنني أصبت بجلطة دماغية مباشرة على الهواء صباح يوم السبت".
 



 
(سكاي نيوز)

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