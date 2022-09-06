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فنون ومشاهير
عابد فهد يشنّ هجوماً قاسياً على هؤلاء: "تقليد فقير"!
Lebanon 24
06-09-2022
|
16:00
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شنّ النجم عابد فهد هجوماً قوياً على بعض الأعمال الدرامية التي تعرض في الوقت الحالي، واصفاً إياها بأنها تقليد فقير لأعمال الحركة الأميركية.
وأثار النجم السوري ضجة كبيرة من خلال تغريدته الصريحة حول الاعمال الفنية وتفاعل معه الجمهور بشكل واسع، حيث كتب على "تويتر": "الدراما تحتاج الى كاتب ابن الحياة ابن الشارع ابن الحارة غير سطحي لنبش الواقع من قاع الحقيقة (وليس من خيال المؤلف التجاري ) لانها تحتضر من تكرار نفسها".
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وأضاف: "شي فظيع تكرار بالحكاية تكرار بالمشاهد تكرار في اسلوب الاخراج ليس هناك رؤية لمخرج على حدا. تقليد فقير الاكشن الأميركي".
ونالت كلماته اعجاب الآلاف من متابعيه الذي أيّدوا فكرته ودعموا إنتقاده، مؤكدين أن أغلب الإعمال الفنية في السنوات الاخيرة باتت مكررة، أو تم صياغتها بطريقة مختلفة ولكن بالقالب نفسه، مشددين على ضرورة أن يؤخذ كلامه في الاعتبار وتكون كلماته صحوة للكتّاب والممثلين.
المصدر: لها
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